Avellino: è ufficiale l'acquisto di Sannipoli, i dettagli dell'accordo Il centrocampista ha raggiunto Venticano nel pomeriggio per gli allenamenti

Daniel Sannipoli è un nuovo calciatore dell'Avellino. Acquisto a titolo definitivo da parte del club biancoverde con il centrocampista che saluta il Latina. Il capitolino classe 2000 si è legato all'Avellino fino al 30 giugno 2026. Sannipoli ha raggiunto Venticano, sede degli allenamenti dei lupi, nelle scorse ore.

Il comunicato ufficiale del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S. Latina Calcio 1932, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Sannipoli. Nato a Roma il 19 gennaio 2000 il centrocampista laziale ha firmato con il club un contratto triennale. Cresciuto nelle giovanili del Trastevere, in carriera ha indossato le maglie del club capitolino e del Latina. Con il Trastevere, club in cui ha mosso i primi passi, ha collezionato 119 presenze tra serie D e playoff di serie D mettendo a segno 15 gol in tre anni e fornendo 4 assist ai propri compagni di squadra. Nella scorsa stagione ha giocato in serie C con il Latina ha collezionato 36 presenze, tra campionato, coppa Italia di serie c e playoff di serie C, mettendo a segno 4 gol e fornendo 3 assist ai propri compagni di squadra".

Foto: sito ufficiale U.S. Avellino 1912