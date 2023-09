Avellino: Aya alla Casertana, i dettagli dell'accordo Il difensore non era nella lista dei 24 calciatori presentata dal club biancoverde alla Lega Pro

Ramzi Aya saluta l'Avellino e si trasferisce alla Casertana in prestito. Operazione definita tra il club biancoverde e quello rossoblu nelle ultime ore della finestra di calciomercato garantita ai falchetti dopo l'ok al ritorno in Serie C. Aya è legato da un contratto con l'Avellino che scadrà il 30 giugno 2025 e vivrà la prossima stagione in maglia Casertana. Proverà il rilancio all'ombra della Reggia dopo un'annata complicata e dopo gli interventi al ginocchio a cui si è sottoposto nei mesi scorsi. Aya non era nella lista dei 24 calciatori presentata dall'Avellino alla Lega Pro.

I comunicati ufficiali dei club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla Casertana, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ramzi Aya. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

"La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Ramzi Aya. Il possente difensore centrale nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Avellino e dal club irpino arriva a titolo temporaneo. Per lui esperienze in serie B con Pisa e Salernitana, mentre nella lunga militanza in C ha vestito le maglie di Reggiana, Fidelis Andria, Rimini, Torres e Catania".

Foto: sito ufficiale U.S. Avellino 1912