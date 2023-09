Avellino: ufficiale il rinnovo di Tito, i dettagli dell'accordo Nuovo accordo tra l'esterno difensivo sinistro e la società biancoverde

Fabio Tito ha rinnovato con l'Avellino. Ora il contratto che lega l'esterno difensivo sinistro al club biancoverde è in scadenza il 30 giugno 2025. Il capitano dei lupi prolunga con la società del presidente Angelo Antonio D'Agostino.

Il comunicato ufficiale del club

"L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Fabio Tito. Il capitano biancoverde ha rinnovato per un’ulteriore stagione sportiva il contratto in scadenza il prossimo giugno, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2025. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".

Foto: sito ufficiale U.S. Avellino 1912