Avellino: è ufficiale l'ingaggio di Liotti, i dettagli dell'accordo La prima novità per la seconda parte della stagione nella rosa a disposizione di Pazienza

Daniele Liotti è ufficialmente un calciatore dell'Avellino. La società biancoverde ha comunicato l'ingaggio dell'esterno sinistro calabrese, già da tempo finalizzato e ora pronto all'ingresso vero e proprio nella rosa a disposizione di Michele Pazienza. Liotti si è legato all'Avellino con un contratto con scadenza 30 giugno 2025.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio, su base biennale, del calciatore Daniele Liotti. Nato a Vibo Valentia l’8 Giugno 1994 il giocatore calabrese è cresciuto tra le giovanili di Catanzaro e Catania. In carriera ha indossato le maglie di Catanzaro, Brindisi, Juve Stabia, Feralpisalò, Siracusa, Pisa, Reggina e Cosenza. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 228 presenze divise tra Lega Pro, Serie B, Coppa Italia, Coppa di serie C e Playoff di serie C e serie B. Benvenuto ad Avellino Daniele!".

Foto: sito ufficiale U.S. Avellino 1912