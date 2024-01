Avellino: Llano è ufficiale, i dettagli dell'accordo con l'argentino Seconda avventura in Europa per l'esterno ex Newell’s Old Boys e San Martin San Juan

Manuel Llano è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Avellino. Da alcuni giorni in Italia per le visite mediche nella Capitale prima di raggiungere l'Irpinia e il "Partenio-Lombardi", l'esterno argentino entra nella rosa a disposizione di Michele Pazienza. Manuel Tadeo Llano Massa si è legato all'Avellino con un contratto fino al 30 giugno 2025 per la sua seconda avventura in Europa dopo quella con il Miedz Legnica nel 2022.

Il comunicato

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio, fino al 30 Giugno 2025, del calciatore Manuel Llano. Nato a Rosario (Argentina) il 26 Agosto 1999 il giocatore albiceleste è cresciuto nelle giovanili del Newell’s Old Boys. In carriera ha indossato le maglie di Newell’s Old boys, Godoy Cruz, Miedz Legnica (Polonia) e San Martin San Juan. Per lui 13 presenze nella Superliga Argentina, 34 presenze nella Primera Nacional, 20 presenze tra Copa de la Liga, Copa Maradona, Copa Sudamericana e Copa Argentina. Nell’unica esperienza europea, in Polonia, ha collezionato 9 presenze. "Benvenuto ad Avellino Manuel".

Foto: sito ufficiale U.S. Avellino 1912