Avellino: Sannipoli al Pineto, i dettagli dell'accordo Movimento in uscita dalla rosa biancoverde nella sessione invernale

Daniel Sannipoli al Pineto: è ufficiale la cessione del centrocampista a titolo temporaneo da parte dell'Avellino. Sannipoli vivrà il girone di ritorno nel club abruzzese, partecipante al girone B di Serie C. Poco spazio nella prima parte di stagione per l'ex Latina e chance di maggior minutaggio al Pineto verso la ventiduesima giornata di campionato. Nuova cessione in prestito nella sessione invernale di calciomercato per l'Avellino, al lavoro per l'equilibrio tra entrate ed uscite.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo all’A.S. Pineto Calcio, il calciatore Daniel Sannipoli. Il club augura al centrocampista un buon prosieguo di stagione".

Foto: sito ufficiale U.S. Avellino 1912