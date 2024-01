Avellino: Maisto al Potenza, i dettagli dell'accordo Il centrocampista vivrà la seconda parte della stagione in

Francesco Maisto al Potenza: quanto ormai chiaro dalla scorsa settimana è diventato ufficiale nel primo pomeriggio. Il centrocampista è stato ceduto in prestito dall'Avellino al club lucano. Il classe 2003 vivrà al seconda parte della stagione in maglia Potenza con l'obiettivo di trovare più spazio dopo le sole 9 presenze in campo per un totale di 84 minuti. Convocato per il derby con la Juve Stabia, ma in panchina per tutto il match, Maisto saluta Avellino e la ritroverà a partire dal primo luglio. In giornata il club irpino ha annunciato anche la cessione di Daniel Sannipoli in prestito al Pineto.

Il comunicato ufficiale del club biancoverde

"L'U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo al Potenza Calcio, il calciatore Francesco Maisto. Il club augura al centrocampista un buon prosieguo di stagione".

Foto: sito ufficiale U.S. Avellino 1912