Avellino: ripartenza con Rocca e D'Ausilio, i dettagli sugli accordi In gruppo il centrocampista e la seconda punta nel primo allenamento dopo il ko col Sorrento

L'Avellino ha ripreso subito la preparazione dopo la sconfitta con il Sorrento (0-1) e in gruppo c'erano Michele D'Ausilio e Michele Rocca. Gli accordi con la seconda punta e con il centrocampista, in arrivo rispettivamente dall'Audace Cerignola e dal Catania, sono stati ufficializzati in mattinata dal club biancoverde. Ripartenza per i lupi verso la sfida con il Monopoli, in programma sabato (ore 20.45).

I comunicati ufficiali del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Catania FC, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Rocca. Nato a Milano il 6 Febbraio 1996 il giocatore lombardo è cresciuto tra le giovanili di Inter e Novara. Rocca ha firmato un contratto che lo legherà al club biancoverde fino al 30 Giugno 2026. In carriera ha indossato le maglie di Sampdoria, Lanciano, Latina, Feralpisalò, Livorno, Foggia, Novara e Catania. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 207 presenze divise tra Serie A, Serie B, Lega Pro, Coppa Italia, Coppa di serie C e Playoff di serie C e Playout di serie B nelle quali ha messo a segno 15 gol e fornito 4 assist. Benvenuto ad Avellino Michele".

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dall’Audace Cerignola, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele D’Ausilio. Nato a Milano il 3 Settembre 1999 il giocatore lombardo è cresciuto nelle giovanili del Piacenza. D’Ausilio ha firmato un contratto che lo legherà al club biancoverde fino al 30 Giugno 2026. In carriera ha indossato le maglie di Arconatese, Giana Erminio e Cerignola. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 117 presenze divise tra serie C, playoff, playout e coppa italia di lega pro nelle quali ha messo 13 gol e fornito 16 assist. In serie D, con la maglia dell’Arconatese, in 62 presenze ha messo a segno 12 gol e fornito 6 assist. Benvenuto ad Avellino Michele".