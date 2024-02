Casarini dall'Avellino alla Turris: i dettagli dell'accordo Serie C: è ufficiale la cessione da parte del club irpino

Federico Casarini è un nuovo calciatore della Turris. Il centrocampista, che aveva il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo, è stato ceduto a titolo definitivo dall'Avellino al club biancorosso. Si chiude dopo 18 mesi l'avventura del carpigiano in Irpinia: un'esperienza vissuta prima da leader, poi da fuori lista e infine da rientrante nel gruppo biancoverde per la seconda parte del girone d'andata. Casarini non era nell'elenco dei convocati per la gara contro Il Sorrento.

Il comunicato del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla SS Turris 1944 il calciatore Federico Casarini. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Foto: sito ufficiale U.S. Avellino 1912