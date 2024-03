La Sandro Abate vince contro la Came Treviso (2-6) Calcio a 5, Serie A: Hozjan, Gui e le doppiette di Arillo e Avellino per la squadra irpina

La Sandro Abate ha battuto la Came Treviso con il finale di 6-2 al PalaCicogna di Ponzano Veneto nella gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A di calcio a 5. La squadra irpina firma il vantaggio con Hozjan, ma Sacon realizza il pari per l'1-1 all'intervallo. Nella seconda frazione Sandro Abate di nuovo avanti con Gui, il 2-2 è di Vieira, successivamente ecco l'allungo della squadra allenata da Basile con le doppiette di Arillo e Avellino. La Sandro Abate è settima con 39 punti e martedì (ore 18) ospiterà il Ciampino Futsal al PalaDelMauro.

Il tabellino

Calcio a 5 - Serie A

Ventiquattresima Giornata

Came Treviso - Sandro Abate 2-6 (1-1 pt)

C. Treviso: Pietrangelo, Vieira, Botosso, Suton, Sacon, Sai, Ditano, Turk, Del Gaudio, Vieiira, Di Guida, Fadiga, Azzoni. All. Rocha

S. Abate: Parisi, Ugherani, Gui, Avellino, Arillo, Galletto, Vitiello, Etzi, Abate, Wilde, Di Luccio, Hozjan. All. Basile

Marcatori: 6'11'' pt Hozjan (S), 12'22'' Sacon (C), 0'34'' st Gui (S), 9'15'' Vieira (C), 9'58'' Arillo (S), 12'42'' Avellino (S), 15'10'' Avellino (S), 18'50'' Arillo (S)

Ammoniti: Di Guida (C), Vieira (C), Abate (S)

Espulsi: 11'46'' Gui (S) per espulsione diretta

Arbitri: Cannizzaro, Serfilippi

Crono: Colombo

Foto: ufficio stampa Asd Sandro Abate Five Soccer