Del Fes Avellino ko contro la Paffoni Fulgor Omegna (66-86) Alla squadra irpina non basta Bortolin, autore di 20 punti

La Paffoni Fulgor Omegna passa al PalaDelMauro: ko per la Del Fes Avellino con il finale di 66-86 nella gara valida per la trentesima giornata del girone A di Serie B Nazionale. Alla squadra irpina non bastano i 20 punti di Bortolin. Omegna vince con i 21 punti di Torgano e i 18 di Balanzoni e con altri due giocatori in doppia cifra.

Il tabellino

Serie B Nazionale - Girone A

Trentesima Giornata

Del Fes Avellino - Paffoni Fulgor Omegna 66-86

Parziali: 19-12, 19-25, 12-23, 16-26

DF Avellino: Bortolin 20 (9/16, 0/0), Fresno 13 (4/6, 1/2), Chinellato 9 (3/7, 0/2), Vasl 8 (2/3, 1/4), Burini 7 (0/7, 2/7), Nikolic 5 (2/7, 0/0), Verazzo 3 (1/3, 0/1), Carenza 1 (0/1, 0/0), Giunta (0/1, 0/0), Schiavone, Spagnuolo

Omegna: Torgano 21 (5/7, 3/4), Balanzoni 18 (8/13, 0/1), Kosic 14 (3/4, 2/4), Baldassare 12 (1/1, 3/3), Hadzic 7 (0/5, 2/5), Picarelli 6 (1/1, 1/3), Fazioli 5 (1/2, 1/3), Coltro 3 (0/1, 1/1), Forte, Solaroli