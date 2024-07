Avellino: Vano è ufficiale, i dettagli dell'accordo Ingresso nel reparto offensivo per il gruppo a disposizione di Michele Pazienza

Michele Vano è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Avellino. Visite mediche per l'attaccante, in gruppo dal tardo pomeriggio e legato al club irpino fino al 30 giugno 2026 (accordo su base biennale) con opzione di rinnovo per determinate condizioni.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base annuale con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni, il calciatore Michele Vano. Nato a Roma il 5 ottobre 1991 il giocatore laziale è cresciuto nei campionati dilettantistici nei quali ha indossato le maglie di Astrea, Luco Canistro, Città di Isernia, Terracina, Chieti e Ostiamare (in serie D) collezionando 154 presenze nelle quali ha messo a segno 34 reti. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Arzachena, Carpi, Mantova, Perugia, Pistoiese, Rimini e Monterosi Tuscia collezionato 208 presenze divise tra Serie B, Serie C, Coppa Italia, Coppa di serie C, Supercoppa di C, Playoff e Playout di serie C. Esperienze nelle quali ha realizzato 48 reti. Benvenuto ad Avellino Michele".

Foto: ufficio stampa U.S. Avellino 1912