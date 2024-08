Avellino: Ricciardi al Cosenza, i dettagli dell'accordo 63 presenze in maglia biancoverde con 4 reti e 7 assist per l'esterno capitolino

Manuel Ricciardi è un nuovo calciatore del Cosenza. Accordo a titolo definitivo tra il club rossoblu e l'Avellino. Ricciardi saluta la società irpina dopo 63 presenze in maglia biancoverde con 4 reti e 7 assist. Termina dopo due stagioni l'avventura dell'esterno capitolino all'ombra del Partenio. Per l'Avellino prosegue, quindi, il lavoro in uscita. La dirigenza è chiamata a sfoltire la rosa verso l'esordio in campionato e la chiusura della sessione estiva.

Il comunicato ufficiale del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Cosenza Calcio il calciatore Manuel Ricciardi. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".