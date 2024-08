È la vigilia di Avellino-Giugliano. Lista per il campionato: i dettagli Diminuisce l'elenco dei calciatori fuori dal progetto tecnico anche dopo la chiusura del mercato

Nel primo giorno dopo la sessione estiva di calciomercato è arrivata l'ulteriore risoluzione del contratto. Quanto immaginato prima della chiusura si è concretizzato nel day after dell'epilogo con il saluto di Jacopo Dall'Oglio all'Avellino. Per il centrocampista c'è il ritorno alla Reggina con una nuova sfida in Serie D.

Lista per il campionato entro venerdì prossimo

Ora sono solo due i calciatori fuori dal progetto tecnico, ma legati al club biancoverde, Thiago Cionek e Manuel Llano, senza dimenticare Ramzi Aya con cui è attiva una procedura arbitrale. Entro il 6 settembre, venerdì prossimo, l'Avellino dovrà presentare la lista dei calciatori per il campionato, ormai definita da giorni, ma con uno slot che poteva presentare un nome diverso. Nelle ultime ore di calciomercato Orlando Viteritti era un passo dall'Irpinia, ma non si è concretizzata la cessione di Daniel Sannipoli, che non ha accettato la destinazione Monopoli per lo scambio con Viteritti, ma anche altre soluzioni.

Sannipoli in rosa dopo giorni da cambio di prospettiva

L'estate del capitolino ha presentato prima la prospettiva del rilancio culminata nella maglia da titolare nel match d'esordio in campionato a Picerno per rispondere all'assenza del titolare per la fascia destra, Alessio Tribuzzi, e poi della nuova uscita dopo quella del gennaio scorso. Domani (ore 20.45) sarà sfida contro il Giugliano al "Partenio-Lombardi".

La lista dei calciatori dal 6 settembre

Portieri

Iannarilli (2026) dalla Ternana, Marson (2026), Guarnieri (2025)

Difensori

Cancellotti (2025), Rigione (2026), Liotti (2025), Frascatore (2026), Benedetti (2025), Cancellieri (2027) dal Perugia, Enrici (2027) dal Taranto

Centrocampisti

Armellino (2025), De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2025, opzione 2026), Rocca (2026), Sannipoli (2026), Tribuzzi (2027) dal Crotone, Sounas (2028) dal Catanzaro, Toscano (2027) dalla Casertana

Attaccanti

Russo (2026), Patierno (2026), Gori (2026), Vano (2025 con opzione di rinnovo), Redan (2028) dal Venezia

In prestito: Pane (2026) al Team Altamura, Mulè (2026) al Pescara, D'Angelo (2026) al Campobasso, Pezzella (2026) alla Cavese, Maisto (2026) al Gubbio

In uscita: Cionek (2025), Aya (2025), Llano (2025)

Cessioni: Illanes alla Carrarese, Falbo al Rimini, Rizzo alla Cavese, Ricciardi al Cosenza, Tito alla Ternana, D'Amico al Team Altamura

Risoluzioni: Mazzocco, L. Varela, Marconi, Dall'Oglio