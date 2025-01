Avellino: Liotti ceduto al Trapani, i dettagli dell'accordo Il calabrese: "Grazie per avermi fatto tornare in quel rettangolo verde in un momento delicato"

È ufficiale il trasferimento di Daniele Liotti dall'Avellino al Trapani. Il club irpino ha ceduto l'esterno calabrese a titolo definitivo. "Sono felice e carico per questa nuova sfida e non vedo l’ora di dare il mio contributo per questa squadra. - ha affermato Liotti ai canali ufficiali del Trapani - Sono un quinto di spinta, mancino, mi piace inserirmi sui cross opposti e mi auguro anche di fare qualche gol subito". "Grazie di tutto Avellino. Grazie per avermi fatto tornare in quel rettangolo verde in un momento delicato della mia carriera. Grazie perché ho conosciuto persone fantastiche e soprattutto grazie per le bellissime emozioni. Auguro a tutti voi le migliori fortune": ha aggiunto Liotti sulla pagina ufficiale social.

Il comunicato del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al F.C. Trapani 1905 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Liotti. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

La nota ufficiale della società siciliana

"La società FC Trapani 1905 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Liotti. Difensore, classe 1994, è cresciuto tra le giovanili di Catanzaro e Catania. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Catanzaro, Brindisi, Juve Stabia, Feralpisalò, Siracusa, Pisa, Reggina e Cosenza. In questa prima parte di stagione ha vestito la maglia dell’Avellino con cui ha collezionato 20 presenze. Complessivamente, sono più di 250 le presenze tra i professionisti tra Lega Pro, Serie B, Coppa Italia, Coppa di serie C e Playoff di serie C e serie B. Liotti arriva a Trapani a titolo definitivo. Il giocatore si è già aggregato al gruppo e indosserà la maglia numero 94".