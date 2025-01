Palumbo all'Avellino: i dettagli dell'accordo con la Juventus Primo allenamento con i nuovi compagni di squadra nel pomeriggio per il centrocampista

L'Avellino ha ufficializzato l'accordo con Martin Palumbo e con la Juventus. Il centrocampista norvegese con cittadinanza italiana, classe 2002, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Cessione "a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi di determinate condizioni": si legge nella nota del club biancoverde. Nei fatti, è un obbligo di riscatto, quindi un'operazione a titolo definitivo nella prossima estate, come già definito nei giorni scorsi.

Il comunicato del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla Juventus FC, a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Martin Palumbo. Nato a Bergen (Norvegia) il 5 marzo 2002 il centrocampista italo-norvegese ha firmato con il club un contratto fino al 30 giugno 2028. Palumbo ha avviato il suo percorso da calciatore nelle giovanili dell’Udinese ed in carriera ha indossato le maglie del club nel quale è cresciuto e della Juventus. In quest’ultima società è stato impiegato quasi esclusivamente nella formazione Next Gen. In totale nei campionati professionistici italiani ha collezionato 98 presenze, divise tra serie A, Serie C, coppa italia di serie C e playoff di serie C realizzando 7 gol e fornendo 3 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto in Irpinia Martin".