Avellino: Llano alla Casertana, i dettagli dell'accordo Arrivo il 12 gennaio 2024, uscita il 22 gennaio 2025 per l'avventura dell'argentino in biancoverde

Manuel Llano è un nuovo calciatore della Casertana. Cessione a titolo definitivo da parte dell'Avellino con l'argentino che vivrà la seconda parte della stagione in maglia rossoblu. Llano raggiunge Michele Vano, autore di di una doppietta nel match contro la Turris (1-2). Arrivo il 12 gennaio 2024, uscita il 22 gennaio 2025 per l'avventura dell'esterno in biancoverde.

Il comunicato ufficiale del club irpino

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Casertana F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Llano Massa. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

La nota ufficiale del club rossoblu

"La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Manuel Llano che arriva in rossoblu dall’US Avellino a titolo definitivo. Argentino della città di Rosario, classe 1999, molto duttile, capace di ricoprire diverse posizione sia sulla linea di difesa che di centrocampo, Llano è arrivato in Italia nel gennaio del 2024. Cresciuto nelle giovanili di una delle squadre più importanti di Rosario, Newell's Old Boys, fino all’esordio in prima squadra. L’approdo in Italia dopo l’esperienza in patria con Godoy Cruz e San Martin ed in Polonia con il Miedz Legnica. Llano si è già unito al gruppo di mister Pavanel ed indosserà la maglia dei falchetti numero 5".