Avellino: ufficiale l'ingresso di Lescano, i dettagli dell'accordo Ecco l'argentino in biancoverde: il comunicato del club irpino

L'Unione Sportiva Avellino ha ufficializzato l'ingresso di Facundo Lescano nella rosa biancoverde. Il club irpino "comunica di aver acquisito dal F.C. Trapani 1905, a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Facundo Lescano. Nato a Mercedes (Argentina) il 18 agosto 1996 l’attaccante italo-argentino ha firmato con il club un contratto fino al 30 giugno 2027. Lescano ha avviato il suo percorso da calciatore tra le giovanili del Genoa e del Torino. In carriera ha indossato le maglie di Torino, Melfi, Monopoli, Igea Virtus, Siena, Sicula Leonzio, SC Telstar (Olanda), Potenza, Sambenedettese, Entella, Pescara, Triestina, Trapani.I n totale nei campionati professionistici italiani ha collezionato 283 presenze, divise tra serie A, Serie C, Coppa Italia, coppa italia di serie C, playoff e playout di di serie C realizzando 97 gol e fornendo 16 assist ai propri compagni di squadra. In carriera anche un’esperienza in serie D con la maglia dell’Igea Virtus, nella quale ha collezionato 30 presenze e messo a segno 15 gol, e nella seconda divisione olandese (per soli sei mesi), con la maglia del S.C. Telstar, nella quale ha messo a referto 7 presenze 2 gol ed 1 assist. Benvenuto in Irpinia Facundo".