Avellino: Gori al Sudtirol, ufficiale la cessione in prestito Le novità sul contratto e sulla modalità di trasferimento

Aveva salutato l'Irpinia nelle scorse ore ed è ufficiale la cessione in prestito dall'Avellino al Sudtirol per Gabriele Gori. L'attaccante fiorentino ha rinnovato il contratto con la società irpina fino al 30 giugno 2027 ed è stato ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione al club bolzanino. Gori vivrà in Serie B la seconda parte della stagione.

Il comunicato ufficiale del club

"L’US Avellino comunica di aver prolungato il vincolo contrattuale con il calciatore Gabriele Gori fino al 30 giugno 2027. Contestualmente il club ha ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive dell’attaccante al Sudtirol. La società augura al giocatore le migliori fortune in vista del prosieguo della stagione".