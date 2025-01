Avellino: ufficiale l'ingresso di Cagnano, i dettagli dell'accordo Le modalità di trasferimento del terzino sinistro canturino dal Sudtirol

Andrea Cagnano è un nuovo calciatore dell'Avellino. Il terzino sinistro canturino, classe '98, entra nella rosa biancoverde con la formula del prestito con obbligo di riscatto in virtù di determinate condizioni salutando il Sudtirol.

Il comunicato ufficiale della società irpina

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal F.C. Sudtirol, a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cagnano. Nato a Cantù (CO) il 17 giugno 1998 è cresciuto nelle giovanili dell’Inter. In carriera ha indossato le maglie di Santarcangelo, Pisa, Pistoiese, Novara, Como e Sudtirol. In totale tra i professionisti ha collezionato 180 presenze, divise tra serie B, serie C, Coppa Italia, Coppa di C e playoff di serie C nelle quali ha messo a segno 3 gol e fornito 7 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto in Irpinia Andrea".