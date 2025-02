Avellino: rinnovo con il direttore sportivo Aiello, i dettagli dell'accordo Novità per i lupi verso la sfida con la Juventus Next Gen, in programma domenica (ore 12.30)

Carmine Quaglia

lunedì 24 febbraio 2025 alle 17:57



Foto: ufficio stampa U.S. Avellino 1912