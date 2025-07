Valerio Crespi all'Avellino: i dettagli dell'accordo Nuovo ingresso nella rosa biancoverde verso i primi allenamenti

Ieri pomeriggio l'arrivo in Irpinia, in mattinata l'annuncio ufficiale: Valerio Crespi è un nuovo calciatore dell'Avellino. L'attaccante è stato ceduto a titolo definitivo dalla Lazio. Il classe 2004 si è legato ai lupi con un contratto triennale (30 giugno 2028). Ecco i dettagli per la rosa biancoverde in evoluzione.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S. Lazio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valerio Crespi. Nato a Roma il 4 agosto 2004 l’attaccante laziale ha firmato con il club un contratto triennale. Cresciuto nelle giovanili del club biancoceleste, in carriera ha indossato le maglie di Cosenza, SudTirol e Feralpisalò. Tra i professionisti ha collezionato 51 presenze divise tra Serie B, Serie C, Playoff di Serie C e Coppa Italia. Benvenuto in Irpinia Valerio".