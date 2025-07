Avellino: rinnovo per Russo, i dettagli del nuovo accordo L'attaccante risulta sempre più centrale nel progetto tecnico biancoverde

È ufficiale il rinnovo di Raffaele Russo con l'Avellino. L'attaccante, decisivo nel finale della scorsa stagione con gol e assist nella promozione dei lupi in Serie B, ha firmato il nuovo accordo con scadenza 30 giugno 2028. Russo risulta centrale nel progetto tecnico che sta prendendo sempre più forma in casa Avellino.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 rende noto che il rapporto contrattuale con il calciatore Raffaele Russo è stato prolungato fino al 30 giugno 2028. Arrivato ad Avellino a luglio 2022 Russo ha collezionato in biancoverde 86 presenze siglando 15 gol e fornendo 10 assist ai propri compagni di squadra. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".