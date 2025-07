Avellino: rinnovo con Iannarilli, i dettagli del nuovo accordo Ultime ore a Sturno, domani il via del ritiro a RIvisondoli

È ufficiale il rinnovo tra l'Avellino ed Antony Iannarilli. L'estremo difensore di Alatri ha firmato il prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2027. Protagonista nella promozione dei lupi in Serie B nell'ultima stagione, Iannarilli ha ritrovato subito la Serie B con i biancoverdi dopo averla salutata nel 2024 con la Ternana.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 rende noto che il rapporto contrattuale con il calciatore Antony Iannarilli è stato prolungato fino al 30 giugno 2027. Arrivato ad Avellino a luglio 2024 Iannarilli ha collezionato in biancoverde 34 presenze. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".