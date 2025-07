Mutanda dall'Avellino alla Dolomiti Bellunesi: i dettagli dell'accordo Nella scorsa stagione 8 presenze e un gol, a Biella contro la Juventus Next Gen

Noah Mutanda giocherà con la Dolomiti Bellunesi nel girone A di Serie C 2025/2026. L'Avellino ha ceduto in prestito il centrocampista al club neopromosso nella terza serie nazionale. Mutanda, protagonista nella Primavera e poi anche nella prima squadra irpina (8 presenze e un gol, a Biella contro la Juventus Next Gen, nella scorsa stagione), punta alla continuità nella società veneta.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo alla società Dolomiti Bellunesi, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Noah Zula Mutanda Kasongo. La società augura al giocatore le migliori fortune in vista del prosieguo della stagione".