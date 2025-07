Avellino: ecco Besaggio, i dettagli dell'accordo Ieri le visite mediche nella Capitale, poi l'arrivo nel ritiro di Rivisondoli

Michele Besaggio è un nuovo calciatore dell'Avellino. Il centrocampista veneto, classe 2002, ha firmato un contratto triennale (30 giugno 2028). Besaggio era svincolato dopo l'uscita di scena del Brescia dalla Serie B. Nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche alla Clinica Villa Stuart e ha raggiunto il ritiro di Rivisondoli per entrare nel gruppo biancoverde.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato il calciatore Michele Besaggio. Nato a Monselice (PD) il 28 aprile 2002 il centrocampista veneto a partire da oggi fornirà al club le proprie prestazioni sportive avendo firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Besaggio ha avviato il suo percorso da calciatore tra le giovanili del Vicenza e del Genoa. In carriera ha indossato le maglie di Juventus Next Gen e Brescia. In totale nei campionati professionistici italiani ha collezionato 96 presenze, divise tra serie B, serie C, playoff di serie B e Coppa Italia di serie C. Benvenuto in Irpinia Michele".