Avellino: ecco Marchisano, i dettagli dell'accordo con il Napoli Ulteriore pedina in entrata per Raffaele Biancolino nel ritiro di Rivisondoli

Matteo Marchisano è un nuovo calciatore dell'Avellino. Trasferimento dal Napoli al club biancoverde a titolo definitivo: ecco l'accordo tra i lupi e gli azzurri per il difensore che ha firmato un contratto biennale (30 giugno 2027) con opzione di rinnovo per un'altra stagione in favore dell'Avellino.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S.C. Napoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Marchisano. Nato a Massa di Somma (NA) il 6 ottobre 2004 il difensore ha firmato con il club un contratto biennale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva in favore del club.

Cresciuto nelle giovanili del Napoli è reduce da due stagioni in serie C con le maglie di Pro Sesto, Potenza e Cavese nelle quali ha messo a referto 21 presenze. Benvenuto in Irpinia Matteo".