Avellino: il rinnovo di Rigione è ufficiale, i dettagli dell'accordo Prosegue la serie di annunci da parte del club biancoverde

Rinnovo tra l'US Avellino e Michele Rigione. Quanto ormai chiaro da giorni è diventato ufficialmente in mattinata con il prolungamento fino al 2027 per il difensore biancoverde. Anche Tommaso Cancellotti ha rinnovato con l'Avellino fino al 2027, mentre per Antonio De Cristofaro si è concretizzato il prolungamento fino al 2028.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 rende noto che il rapporto contrattuale con il calciatore Michele Rigione è stato prolungato fino al 30 giugno 2027. Arrivato ad Avellino ad agosto 2023 il difensore biancoverde ha collezionato 60 presenze siglando 3 gol e fornendo 1 assist ai propri compagni di squadra. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".