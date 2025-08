Avellino: rinnovo per Cancellotti, i dettagli del nuovo accordo Annuncio da parte del club biancoverde verso il test con il Picerno

L'Avellino ha ufficializzato anche il rinnovo di Tommaso Cancellotti. Contratto fino al 2027 per il difensore, in Irpinia dal 2023 e tra i protagonisti della promozione in Serie B nella scorsa stagione. Come chiaro da giorni, ecco il prolungamento contrattuale per Cancellotti dopo quelli siglati da Michele Rigione fino al 2027 e da Antonio De Cristofaro fino al 2028. Alle 17.30, al "Basile" di Montella, sarà test con il Picerno per i lupi.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 rende noto che il rapporto contrattuale con il calciatore Tommaso Cancellotti è stato prolungato fino al 30 giugno 2027. Arrivato ad Avellino a luglio 2023 il difensore biancoverde ha collezionato 77 presenze fornendo 6 assist ai propri compagni di squadra. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".