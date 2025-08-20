Avellino: i dettagli dell'accordo con Fontanarosa Finalista con l'Italia Under 20 nel mondiale di categoria del 2023, è reduce da due stagioni in B

Alessandro Fontanarosa ha firmato un contratto triennale con l'Avellino. Arrivo a titolo definitivo in Irpinia dall'Inter per il difensore classe 2003, finalista con l'Italia Under 20 nel mondiale di categoria nel 2023 e reduce da due stagioni in Serie B.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal F.C. Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Fontanarosa. Nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 7 febbraio 2003 il difensore campano ha firmato con il club un contratto triennale. Cresciuto nei settori giovanili di Empoli ed Inter tra i professionisti ha indossato le maglie di Cosenza, Reggiana, Carrarese ed Inter U23. In totale nelle competizioni professionistiche italiane ha collezionando 35 presenze nel campionato di serie B ed un solo gettone in Coppa Italia di serie C nella corrente stagione sportiva. Benvenuto in Irpinia Alessandro".