Avellino: ecco Missori, i dettagli dell'accordo con il Sassuolo Ulteriore ingresso nella rosa biancoverde per la stagione 2025/2026

Filippo Missori è un nuovo calciatore dell'Avellino. È ufficiale l'accordo tra il club biancoverde e il Sassuolo per il trasferimento a titolo temporaneo del terzino destro classe 2004. Per il reparto arretrato spunta anche il centrale Andrea Meroni della Reggiana.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’ U.S. Sassuolo Calcio, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Missori. Nato a Roma il 24 marzo 2004 è cresciuto nelle giovanili del club capitolino per poi passare al Sassuolo. Oltre alle esperienze nei settori giovanili e con tutte le nazionali italiane (dall’under 15 all’under 20), tra i professionisti ha esordito in serie A con la Roma nella stagione 2022/2023 mettendo insieme 3 presenze. Dopo il trasferimento al Sassuolo ha collezionato 16 presenze con il club neroverde tra serie A, serie B e Coppa Italia. Benvenuto in Irpinia Filippo".