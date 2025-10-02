L'arbitro di Avellino-Mantova: due precedenti coi lupi nella scorsa stagione I virgiliani ritrovano il direttore di gara del terzo match di campionato

La gara Avellino-Mantova, valida per la settima giornata del campionato di Serie B e in programma sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta con Marco Ceolin della sezione di Treviso e Marco Emmanuele della sezione di Pisa assistenti e con Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto quarto ufficiale. Al VAR, che sarà on-site, ovvero al "Partenio-Lombardi" e non al VAR Center di Lissone, ci sarà Marco Serra della sezione di Torino con Marco Monaldi della sezione di Macerata AVAR. Allegretta ha diretto due gare dell'Avellino, due vittorie per i lupi nella scorsa stagione: il 4-0 a Crotone del 7 ottobre 2024 e il 2-1 a Catania del 6 aprile scorso. Mantova, invece, mai vincente con il fischietto pugliese nei tre precedenti: un pari (Mantova-Arzignano 1-1 del 14 gennaio 2024 in Serie C) e due sconfitte (Venezia-Mantova 4-0 del 16 agosto scorso nel primo turno di Coppa Italia e Virtus Entella-Mantova 1-0 del 14 settembre scorso nella terza giornata di Serie B).

Le designazioni arbitrali

Serie B

Settima Giornata

Avellino - Mantova: Allegretta

Bari - Padova: Manganiello

Monza - Catanzaro: Perri

Venezia - Frosinone: Sacchi

Spezia - Palermo: Marcenaro

Cesena - Reggiana: Fabbri

Carrarese - Juve Stabia: Tremolada

Sudtirol - Empoli: Crezzini

Sampdoria - Pescara: Pairetto

Modena - Virtus Entella: Turrini