L'arbitro di Avellino-Mantova: due precedenti coi lupi nella scorsa stagione

La gara Avellino-Mantova, valida per la settima giornata del campionato di Serie B e in programma sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta con Marco Ceolin della sezione di Treviso e Marco Emmanuele della sezione di Pisa assistenti e con Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto quarto ufficiale. Al VAR, che sarà on-site, ovvero al "Partenio-Lombardi" e non al VAR Center di Lissone, ci sarà Marco Serra della sezione di Torino con Marco Monaldi della sezione di Macerata AVAR. Allegretta ha diretto due gare dell'Avellino, due vittorie per i lupi nella scorsa stagione: il 4-0 a Crotone del 7 ottobre 2024 e il 2-1 a Catania del 6 aprile scorso. Mantova, invece, mai vincente con il fischietto pugliese nei tre precedenti: un pari (Mantova-Arzignano 1-1 del 14 gennaio 2024 in Serie C) e due sconfitte (Venezia-Mantova 4-0 del 16 agosto scorso nel primo turno di Coppa Italia e Virtus Entella-Mantova 1-0 del 14 settembre scorso nella terza giornata di Serie B).
Le designazioni arbitrali
Serie B
Settima Giornata
Avellino - Mantova: Allegretta
Bari - Padova: Manganiello
Monza - Catanzaro: Perri
Venezia - Frosinone: Sacchi
Spezia - Palermo: Marcenaro
Cesena - Reggiana: Fabbri
Carrarese - Juve Stabia: Tremolada
Sudtirol - Empoli: Crezzini
Sampdoria - Pescara: Pairetto
Modena - Virtus Entella: Turrini