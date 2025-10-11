Una domenica dedicata allo sport con il torneo di tennis singolare La iniziativa giunta alla sesta edizione Partenio Mediterraneo nel circuito Tpra

Nella giornata di domani domenica 12 ottobre alle ore 10,30, presso Asd Lupi del Partenio la Sede in Via Guerriero in contrada Zoccolari, si disputera' la finale del torneo di tennis singolare del circuito amatoriale Tpra. Si fronteggeranno Andrea Stellato di Marcianise beniamino del circuito tpra contro il giovane promettente Antonio Tarone di Ariano Irpino. La presidente Silvia Buonomo premiera' i giocatori.

La iniziativa giunta alla sesta edizione Partenio Mediterraneo nel circuito Tpra Fitp intitolata ai nostri luoghi con la denominazione colori di Autunno, intende promuovere il tennis, non solo a coloro che sono già agonisti o campioni ma avvicinare le persone a questo sport anche nelle periferie della provincia, riprendendo il valore costituzionale di equiparazione e di pari opportunità anche geografiche è forse la occasione per una riflessione non scontata sul tema delle periferie urbane e regionali.

Seguira' alla premiazione una piccola parentesi gastronomica con caldarroste e vino aglianico del Vulture. La cittadinanza è invitata alla finale ed alla premiazione. Asd Lupi del Partenio la direzione del Torneo c/o Centro etnico culturale Partenio mediterraneo per I diritti dei Popoli e della diaspora. Dott.C.Acocella referente sportivo e culturale.