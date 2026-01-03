Avellino: ecco Sala, i dettagli dell'accordo Primo volto nuovo nella sessione invernale di calciomercato per i lupi

Marco Sala è un nuovo calciatore dell'Avellino. L'accordo con il Como, raggiunto nel mese di dicembre, è stato ufficializzato. Titolo definitivo tra i club e firma su un contratto con scadenza 30 giugno 2028 per il terzino sinistro.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Como 1907, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Sala. Nato a Rho (MI) il 4 giugno 1999 ha firmato con il club un contratto con scadenza al 30 giugno 2028. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter in carriera ha indossato le maglie di Arezzo, Virtus Entella, Spal, Crotone, Palermo e Como. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 205 presenze: 38 tra serie C e playoff di serie C e 167 tra serie A, serie B e Coppa Italia. Benvenuto in Irpinia Marco".