Avellino, Panico alla Ternana: i dettagli dell'accordo Movimento in uscita per il club irpino nelle ore della vittoria sulla Sampdoria

La Ternana ha ufficializzato l'accordo con l'Avellino per l'arrivo di Giuseppe Panico. L'attaccante vivrà la seconda parte della stagione con le fere. Prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione per il club umbro: ecco la modalità con cui Panico giocherà nella squadra rossoverde fino a giugno. "La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Giuseppe Panico. - si legge nella nota ufficiale della Ternana in attesa di quella dell'Avellino, reduce dalla vittoria contro la Sampdoria - L’attaccante classe ’97 si trasferisce in rossoverde dall’Avellino con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione delle Fere. Giuseppe, che ha scelto la maglia n° 18, inizia la carriera nelle giovanili del Genoa (allenato da Fabio Liverani) per poi vestire le maglie di Cesena, Teramo, Cittadella, Novara, Juve Stabia, Cittadella, Crotone, Lucchese, Carrarese ed Avellino. In totale per la seconda punta originaria di Ottaviano 2 presenze in Serie A (con il Genoa), 92 presenze in Serie B (con 8 gol e 10 assist) e 171 in Serie C (comprese Coppa Italia di C e Supercoppa, con 30 realizzazioni e 10 assist); vanta anche 44 gare, 19 reti e 4 assist in Primavera A (tra Genoa e Cesena); 10 presenze, 3 gol e 2 assist in Coppa Italia. Per lui anche 49 presenze in azzurro tra Under 17 (bronzo ai Mondiali di Corea del Sud nel 2020), Under 18, Under 19 (argento agli europei di Germania nel 2016) e Under 20 con 14 reti messe a segno. Benvenuto Giuseppe".