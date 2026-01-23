Avellino: Lescano alla Salernitana, i dettagli dell'accordo Il 28 gennaio 2025 l'arrivo dal Trapani, il 23 gennaio 2026 la cessione al Cavalluccio Marino

L'Avellino ha ceduto Facundo Lescano alla Salernitana. Accordo tra i biancoverdi e i granata per il trasferimento in prestito, ma con obbligo di trasformazione in definitivo dal primo luglio prossimo. Nelle scorse ore l'attaccante argentino ha firmato il nuovo contratto con il Cavalluccio Marino (scadenza 30 giugno 2029). In granata Lescano ritrova Daniele Faggiano che puntò sul nativo di Mercedes quando era il direttore sportivo del Parma, e Giuseppe Raffaele, che ha allenato la punta nell'Igea Virtus nella stagione 2016/2017 e nel Potenza nell'annata 2018/2019. L'argentino saluta l'Irpinia con la promozione in B, obiettivo con il suo arrivo a gennaio 2025 e ottenuta nell'aprile successivo.

I comunicati dei due club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla U.S. Salernitana 1912, a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Facundo Lescano. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver trovato l’accordo con l’U.S. Avellino 1912 per il trasferimento dell’attaccante Facundo Lescano a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al termine della corrente stagione sportiva. Il calciatore argentino classe 1996 sarà granata fino al 30 giugno 2029 e ha scelto di indossare la maglia numero 32".