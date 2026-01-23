Izzo è un nuovo calciatore dell'Avellino: i dettagli dell'accordo Ora l'obiettivo del club è di inserirlo tra i convocati per la sfida con lo Spezia

È ufficiale l'accordo tra l'Avellino e Armando Izzo. Cessione a titolo definitivo dal Monza alla società biancoverde con il classe '92 che torna in Irpinia. Izzo ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2029. Corsa contro il tempo per il tesseramento e l'ingresso nell'elenco dei convocati per la prossima sfida dell'Avellino, in programma domani alle 19.30 contro lo Spezia al "Picco". Izzo raggiungerà direttamente i nuovi compagni di squadra nel ritiro pre-gara in Liguria.

Il comunicato del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’A.C. Monza, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armando Izzo. Nato a Napoli il 2 marzo 1992 il difensore ha firmato con il club un contratto fino al 30 giugno 2029. Izzo ha avviato il suo percorso da calciatore nelle giovanili del Napoli In carriera ha indossato le maglie di Triestina, Avellino, Genoa, Torino e Monza. In totale, tra competizioni internazionali e campionati professionistici italiani ha collezionato 401 presenze, divise tra Europa League, serie A, Serie B, Serie C Coppa Italia, coppa Italia di Serie C. Nel suo ricco curriculum anche 3 presenze con la Nazionale Italiana. Per lui si tratta di un ritorno all’Avellino avendo indossato la maglia biancoverde da gennaio 2012 a giugno 2014 con 66 presenze all’attivo e l’ottenimento della promozione in serie B nella stagione 2012/2013. Bentornato in Irpinia Armando".