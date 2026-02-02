Avellino: riecco Sgarbi, i dettagli dell'accordo. Cagnano al Pescara L'attaccante bolzanino torna in Irpinia dopo i prestiti al Bari, alla Juve Stabia e al Pescara

L'Avellino riabbraccia Lorenzo Sgarbi. Il club irpino ha definito l'operazione con il Napoli. Sgarbi torna all'ombra del Partenio con la formula del prestito con diritto di opzione. Si apre, quindi, la possibilità di una conferma in biancoverde anche dopo il 30 giugno per il bolzanino, calciatore dell'Avellino già nella stagione 2023/2024. Ingaggiato dal Napoli nel 2020, Sgarbi è reduce dai prestiti al Bari, alla Juve Stabia e al Pescara dopo quello in Irpinia. È ufficiale anche la cessione di Andrea Cagnano in prestito al Pescara.

Il comunicato dell'US Avellino

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S.C. Napoli , a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Sgarbi. Nato a Bolzano il 24 marzo 2001 il nuovo calciatore biancoverde è cresciuto tra le giovanili del SudTirol e quelle del Napoli. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Legnago Salus, Renate, Pro Sesto, Avellino, Bari, Juve Stabia e Pescara.

In totale, nelle competizioni professionistiche italiane, ha collezionato 150 presenze mettendo a segno 13 gol e fornendo 23 assist a propri compagni di squadra. Per Lorenzo si tratta di un ritorno in biancoverde indossato la maglia dell’Avellino nella stagione 2023/2024 mettendo a referto 8 gol e 15 assist. Bentornato in Irpinia Lollo".