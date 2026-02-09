L'arbitro di Avellino-Frosinone: un precedente con i lupi nel 2023 Mercoledì (ore 20) al "Partenio-Lombardi" per il ventiquattresimo turno

La gara Avellino-Frosinone, in programma mercoledì (ore 20) al "Partenio-Lombardi" e valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B, sarà diretta da Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco con Marco Scatragli della sezione di Arezzo e Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2 assistenti e con Mario Picardi della sezione di Viareggio quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce con Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria AVAR. C'è un solo precedente con Arena per l'Avellino: l'1-0 nel derby con il Benevento del 10 dicembre 2023 al "Vigorito". Sono, invece, 3 i precedenti per il fischietto di Torre del Greco con il Frosinone: una vittoria (Frosinone-Mantova 2-1 del 1° marzo 2025), un pareggio (Frosinone-Modena 2-2 dell'8 novembre scorso) e una sconfitta (Frosinone-Carrarese 0-1 del 5 ottobre 2024).

Le designazioni arbitrali

Serie B

Ventiquattresima Giornata

Sampdoria-Palermo: Di Marco

Padova-Carrarese: Turrini

Pescara-Catanzaro: Galipò

Reggiana-Mantova: Allegretta

Venezia-Modena: Bonacina

Virtus Entella-Cesena: Massimi

Sudtirol-Monza: Mucera

Avellino-Frosinone: Arena

Bari-Spezia: Doveri

Empoli-Juve Stabia: Crezzini