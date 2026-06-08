Avellino, l'accordo con Nesta è ufficiale: i dettagli Ecco quando sarà presentato il nuovo tecnico biancoverde

Alessandro Nesta è il nuovo allenatore dell'Avellino. Quanto chiaro da giorni è stato ufficializzato dal club biancoverde. Accordo biennale tra il capitolino e la società irpina. La conferenza stampa di presentazione è in programma mercoledì (ore 10.30) al "Partenio-Lombardi". Dal primo luglio dentro anche i componenti dello staff, il vice Lorenzo Rubinacci, i collaboratori tecnici Massimo Lo Monaco e Vincenzo Varrica, il preparatore atletico Luca Morellini, l'allenatore dei portieri Raffaele Clemente e il match analyst Federico Soldano.

Il comunicato del club

"L’US Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra, per la stagione 2026/2027, a mister Alessandro Nesta. Nato a Roma il 19 marzo 1976, ha iniziato la carriera di allenatore a Miami (USA), guidando il club statunitense per 3 stagioni sportive. Il suo percorso da tecnico in Italia inizia nella stagione 2018/2019, in serie B alla guida del Perugia. Poi esperienze in panchina con Frosinone e Reggiana, in serie B, e Monza in serie A. In totale per lui 192 panchine tra serie A, serie B, coppa Italia e playoff di serie B.

L’accordo prevede una durata fino al 30 giugno 2028. Lo staff tecnico di mister Nesta, a partire dal 1 luglio 2026, sarà composto dal viceallenatore Lorenzo Rubinacci, dai collaboratori tecnici Massimo Lo Monaco e Vincenzo Varrica, dal preparatore atletico Luca Morellini, dall’allenatore dei portieri Raffaele Clemente e dal match analyst Federico Soldano".