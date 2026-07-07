Avellino: ufficiale il rinnovo con Enrici, i dettagli del nuovo accordo Comunicato del club biancoverde verso la nuova stagione

È ufficiale il rinnovo tra l'Avellino e Patrick Enrici. Il difensore piemontese ha firmato il prolungamento contrattuale: ora l'accordo tra le parti ha scadenza 30 giugno 2029. Quanto chiaro da giorni è stato ufficializzato dal club irpino. Anche Raffaele Russo e Tommaso Cancellotti sono pronti al rinnovo con l'Avellino. Prospettiva 2030 per il jolly offensivo, estensione fino al 2028 per il terzino.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Patrick Enrici. Il difensore ha rinnovato per altre due stagioni sportive il contratto in scadenza nel 2027, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2029. Nelle ultime due stagioni ha collezionato in biancoverde 64 presenze realizzando 4 reti e fornendo 1 assist ai propri compagni di squadra. In bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".