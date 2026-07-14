Avellino: ufficiale l'accordo con Di Maggio, i dettagli Acquisto a titolo definitivo dall'Inter, domani la partenza del gruppo irpino per Rivisondoli

Luca Di Maggio è un nuovo calciatore dell'Avellino. Accordo a titolo definitivo tra i lupi e l'Inter e la mezzala lombarda ha firmato un contratto quadriennale. "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal F.C. Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Di Maggio. Nato a Segrate il 31 marzo 2005 il nuovo centrocampista biancoverde ha firmato con il club un contratto con scadenza al 30 giugno 2030": si legge nella nota del club irpino.

La scheda

"Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter in carriera ha indossato le maglie di Perugia, in serie C, e Padova, in serie B. In totale nelle competizioni professionistiche italiane ha collezionato 52 presenze, divise tra serie B, Serie C, Coppa Italia e Voppa Italia di Serie C realizzando 6 gol e fornendo 3 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto in Irpinia Luca".