Avellino, l'accordo con Fila è ufficiale: i dettagli Questa mattina le visite mediche, arrivo a Rivisondoli nel primo pomeriggio

Daniel Fila in prestito dal Venezia all'Avellino. È ufficiale l'accordo tra i due club e tra i biancoverdi e l'attaccante di Brno, classe 2002, reduce dai primi mesi del 2026 in prestito all'Empoli. La punta ceca va a caccia di continuità e gol all'ombra del Partenio. Questa mattina le visite mediche ad Avellino, nel primo pomeriggio l'arrivo a Rivisondoli.

Il comunicato del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Venezia FC, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Fila. Nato a Brno (Repubblica Ceca) il 21 agosto 2002, l’attaccante è cresciuto nelle giovanili dello Zbrojovka Brno, club con cui ha mosso i primi passi nella Chance Liga (massimo campionato della Repubblica Ceca). Successivamente, sempre nel proprio paese di origine, ha indossato le maglie di Slavia Praga, Mlada Boleslav e Teplice.

Nella stagione 2024/2025 è arrivato in Italia acquistato dal Venezia, club con cui ha collezionato 10 presenze e 2 gol in serie A. L’anno scorso ha giocato per la prima volta in serie B, nei primi sei mesi a Venezia e nei secondi ad Empoli, mettendo a referto in totale 27 presenze, 4 gol ed 1 assist. Inoltre, nel corso della sua carriera, è stato punto fermo della nazionale u21 della Repubblica Ceca con la quale è sceso in campo per 24 gare mettendo a segno 11 gol. Benvenuto in Irpinia Daniel".