Avellino: il ritorno di Missori è ufficiale, i dettagli del nuovo accordo Ultime ore di calciomercato: altro movimento in entrata per i lupi

Filippo Missori torna nella rosa dell'Avellino. È ufficiale il nuovo accordo tra il club biancoverde e il Sassuolo: prestito, ma questa volta con diritto di riscatto e controriscatto per il terzino capitolino classe 2004.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’U.S. Sassuolo Calcio , a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Missori. Nato a Roma il 24 marzo 2004, il difensore laziale è cresciuto nelle giovanili della Roma. Per lui si tratta di un ritorno in Irpinia avendo indossato la maglia biancoverde nella scorsa stagione collezionando 31 presenze, mettendo a segno 2 gol e fornendo 3 assist ai propri compagni di squadra. Bentornato in Irpinia Pippo".