Addio al calcio giocato per Demme: vicino all'Avellino nella scorsa stagione È stata idea biancoverde in particolar modo nell'estate 2025

Diego Demme ha annunciato l'addio al calcio giocato. Post sulla pagina ufficiale social da parte del tedesco ex Napoli, che nella sessione estiva di calciomercato 2025, ma anche in quella invernale 2026, è stato vicino all'Avellino. "Arriva prima o poi il momento in cui bisogna dire addio a qualcosa che ti ha accompagnato per quasi tutta la vita. E quel momento, per me, è arrivato. - ha affermato Demme - Da bambino sognavo di giocare un giorno nei grandi stadi. Volevo semplicemente giocare a calcio e, alla fine, quel sogno l'ho vissuto davvero. Grandi partite, successi straordinari, ma ovviamente anche sconfitte, battute d'arresto e momenti difficili che mi hanno plasmato e reso la persona che sono oggi".

Proposto agli irpini e idea biancoverde soprattutto nel 2025

"Mentre scrivo queste righe con un po' di tristezza e ripenso alla mia carriera, mi rendo conto che è stata una bellissima storia calcistica quella che quel bambino ha potuto vivere. Il calcio è stato molto più di un semplice lavoro. - ha sottolineato il centrocampista - È stato la mia vita, la mia passione, la mia quotidianità. Mi ha regalato tantissime persone speciali e momenti indimenticabili. Amerò per sempre quell'oggetto rotondo. Grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato lungo questo percorso: famiglia, amici, compagni di squadra, allenatori, club e tutte le persone che hanno fatto parte di questo viaggio. Un ringraziamento davvero speciale va ad Alex Sekora, che mi ha mantenuto in forma per quasi tutta la carriera e mi ha sostenuto attraverso innumerevoli alti e bassi".