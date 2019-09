San Tommaso: "Vi racconto come ci hanno aggredito" Falzarano svela tutti i dettagli del violento fine gara contro l'ACR Messina al Partenio-Lombardi

Prima vittoria per il San Tommaso Calcio nel campionato di Serie D contro l'ACR Messina, ma con un finale alquanto tempestoso. Ad avere la peggio è stato il tecnico del San Tommaso, Stefano Liquidato, il quale è stato colpito da un pugno.

“A fine partita siamo andati a salutare i tifosi del Messina, gesto che facciamo sempre con tutte le squadre, con cui c'è un gemellaggio da anni. Ma ci hanno equivocato”.Così Francesco Falzarano ricostruisce il finale concitato della gara disputata dal San Tommaso al Partenio contro il Messina.

“Successivamente ci siamo accorti che i tifosi del Messina si erano fermati davanti al tunnel ed hanno cominciato ad infierire contro il mister Liquidato, il quale è stato colpito da un pugno e dopo portato in ospedale. Non è vero ciò che stanno scrivendo alcuni giornali di Messina. Il mister non ha colpito nessuno, anche perchè, se fosse accaduto realmente, ci sarebbe stata una denuncia da parte di colui che avrebbe ricevuto il colpo. Inoltre, il gesto avrebbe comportato per noi la sconfitta a tavolino. Tutto ciò è accaduto solo per aver salutato i tifosi.”

La società irpina, nonostante la gioia per la prima vittoria ottenuta nel campionato, si dice amareggiata per l'incredibile equivoco che ha portato all'inatteso epilogo, che ha avuto anche ulteriori conseguenze. Spiega Falzarano: “Dopo la partenza del pullman, siamo andati negli spogliatoi degli ospiti ed erano distrutti, rotta una presa di corrente e 4 maniglie delle docce, il tutto certificato dalla Questura”.

Intanto, in settimana ci sarà la valutazione del giudice sportivo e solo allora si conosceranno le eventuali conseguenze.