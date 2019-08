Avellino: Memorial Dino Gasparro, via alla 13ª edizione Messa celebrata da Don Vitaliano Della Sala al centro sportivo Hugo e Jego

È iniziata nel pomeriggio la tredicesima edizione del memorial "Dino Gasparro", organizzato dalla Curva Sud Avellino nel ricordo di Dino, tifoso biancoverde, prematuramente scomparso. Taglio del nastro, al centro sportivo Hugo e Jugo, alla presenza della madre di Dino, la signora Linda, del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, del capo ultras, Catello Porfido e Don Vitaliano Della Sala. Il parroco di Mercogliano ha celebrato la messa che ha aperto, di fatto, l'edizione 2019 del memorial e il torneo di calcio a 5. L'evento proseguirà nel weekend. Domani, per la seconda giornata dell'evento, è prevista la presenza di una delegazione dell'Unione Sportiva Avellino, sempre più vicina all'esordio in campionato, in programma domenica, allo stadio Partenio-Lombardi, contro il Catania.