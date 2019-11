Rissa alla Palestra Comunale, replica di BC Irpinia e Acsi Comunicato congiunto delle due società: "Nessun referto ospedaliero e nessuna denuncia"

La gara, finita in rissa poco prima della sirena conclusiva, tra le formazioni under 18 dell'Acsi Basket 90 e del Basket Club Irpinia, terminata con il risultato di 94-104, è stata oggetto di provvedimenti disciplinari con le squalifiche del campo, di due atleti per una e tre gare, con relative ammende per i club. Ecco la replica, tramite comunicato congiunto, da parte delle due società: "Il Basket Club Irpinia e l’Acsi Basket, di comune accordo, intendono smentire categoricamente quanto viene descritto in merito ai fatti di martedì scorso durante la gara dell'under 18 maschile. - si legge nella nota - Ad un minuto dal termine della partita, due giocatori diciassettenni hanno avuto un diverbio sfociato in strattoni e spintoni. Per sedare gli animi e dividere i due, sono prima intervenuti i compagni di squadra ed in seguito i genitori che, per paura che la situazione potesse degenerare, sono scesi in campo al solo al fine di dividere i due. Le due società, pertanto, smentiscono qualsiasi ricostruzione diversa da questa e tengono a sottolineare che nessuna rissa è stata oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine che hanno raggiunto la struttura al termine della gara quando le due squadre hanno fatto una foto insieme proprio per stemperare gli animi. Nessun referto ospedaliero e nessuna denuncia risultano agli attii. Vinti e vincitori sono usciti insieme dal campo".