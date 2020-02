BC Irpinia, vittoria contro la New Basket Agropoli (74-56) Battuta la capolista al PalaDelMauro con Garbis ancora protagonista

Il Basket Club Irpinia domina la scena anche contro la New Basket Agropoli. Finale di 74-56 con i parziali di 18-6, 18-11, 22-13 e 16-26. I cilentani limitano i danni solo nell'ultimo quarto, in una gara condotta sin dalle prime battute dai padroni di casa. La squadra allenata da Alessandro Marzullo guida il match e vola sulla doppia cifra di vantaggio al 10'. Kanellos Garbis è di nuovo il miglior realizzatore per il BC Irpinia: 19 punti per il greco. In doppia cifra anche Maurizio Ferrara con 14 punti e Davide Granata (12). Da parte Agropoli, il top-scorer è Alex Ouandie con 17 punti.

Serie C Gold Campania - PalaDelMauro (Avellino)

Basket Club Irpinia - New Basket Agropoli 74-56

Parziali: 18-6, 18-11, 22-13, 16-26

BC Irpinia: Garbis 19, Ferrara 14, Cavalluzzo 3, Forino 8, Johnson III 9, Russo 2, Del Vacchio 3, Genovese 2, Granata 12, Iannicelli 2, Terraglia, Scianguetta. All. Marzullo.

Agropoli: Buldo 6, Simaitis 8, Borrelli 7, Ferretti 2, Ouandie 17, Gazineo 6, Pekovic 3, Farese 2, Lepre 5, De Marco, Cantarella, Labovic. All. Lepre.