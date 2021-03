Basket Club Irpinia, esordio con ko: infortunio per Johnson Sabato sarà trasferta a Ischia per gli uomini di coach Robustelli

Debutto con sconfitta per il Basket Club Irpinia nel match valido per la terza giornata del girone A di Serie C Gold. La Cestistica Benevento passa al PalaDelMauro con il finale di 56-58 contro la squadra avellinese, priva di Linton Johnson, sin dalle prime battute. Infortunio nel primo minuto di gioco e il Basket Club è già chiamato a trovare nuove rotazioni nel percorso stagionale. Sabato, con palla a due alle 16.30, il BC Irpinia sarà di scena a Forio per la prima trasferta stagionale dopo il rinvio del primo turno, a causa dell'indisponibilità del "Del Mauro" e riprogrammato per venerdì 2 aprile alle 17 nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari.

Serie C Gold - Girone A

Terza Giornata

Basket Club Irpinia - Miwa Energia Cestistica Benevento 56-68

Irpinia: Esposito G.13, Norcino 12, Garmpis 11, Iannicelli A. 9, Ferrara 7, Esposito M. 3, Genovese 1, Johnson, Iannicelli F., Ianuale, Scianguetta,De Matteis. All. Robustelli.

Benevento: Smorra 15, Loncarevic 14, Murolo 13, Orefice 10, Ordine 8, Diaz 5, Cotena 2, Morra 1, Cotugno, Laudanna, Laudando, Salerno. All. Annechiarico.